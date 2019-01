Deludenti gli ascolti della prima puntata di Adrian di Adriano Celentano | nessuno ci ha

optimaitalia

(Di martedì 22 gennaio 2019)Non decolla negliladidi, che parte con dati non entusiasmanti su Canale5, battuta da La Compagnia del Cigno su Rai1: la serie animata del Molleggiato, realizzata con Milo Manara per i disegni, Vincenzo Cerami per i testi e Nicola Piovani per le musiche, ha totalizzato quasi 6 milioni di spettatori (5.997.000 pari al 21.9% di share) per lo show introduttivo da Verona, calando poi nettamente a 4.544.000 spettatori pari al 19.1% con il cartone animato trasmesso dalle 22.12. Su Rai1, invece, la quartaserie di Ivan Cotroneo ha totalizzato una media di 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di share.In molti, evidentemente delusi dalla performance diche si è presentato sul palco di Verona per un rapidissimo scambio di battute con Natalino Balasso, non hanno proseguito la visione del cartone animato tanto ...