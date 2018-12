Fabrizio Corona a Striscia la Notizia | “Siete andati al Boschetto della droga prima di

Aggressione a Fabrizio Corona - un testimone svela cosa è accaduto : 'ho avuto paura' : Fabrizio Corona ha subito una violenta Aggressione qualche giorno fa all'interno del boschetto della droga di Rogoredo a Milano. L'ex paparazzo si trovava lì per girare un servizio per Massimo Gilletti per il programma "Non è l'Arena", incentrato sulla tossicodipendenza. Dopo un po' di tempo, però, alcune persone hanno iniziato a sospettare circa la veridicità di tale episodio, per questo motivo è pervenuta la versione di un testimone che ha ...

Fabrizio Corona aggredito a Milano : afferma che lo Stato è inerme sulla tossicodipendenza : L'ex-re dei paparazzi, Fabrizio Corona, reduce dalla sua tanto discussa ospitata televisiva registratasi al 'Grande Fratello Vip' 3, nella quale è Stato protagonista di un acceso scontro con Ilary Blasi, è tornato al centro dell'attenzione dei media denunciando online di essere Stato vittima di un'aggressione di gruppo, che sarebbe avvenuta nel Bosco di Rogoredo, nel milanese, in una delle piazze rinomate per 'spaccio di droga' a cielo ...

Fabrizio Corona aggredito e quasi accoltellato nel bosco della droga : le immagini : Ai carabinieri che l’hanno soccorso avrebbe detto “ho visto la morte in faccia”. Fabrizo Corona non trova pace: l’ex fotografo dei vip è stato aggredito nel famigerato bosco della droga milanese di Rogoredo. Corona si trovava lì per un servizio giornalistico in cui intendeva riprendere le attività di spaccio senza alcun filtro o protezione ma solo aiutato da una troupe. La sua attività non è passata inosservata e ...

Fabrizio Corona aggredito nel “bosco della droga” - i dubbi dei commentatori : “Ma gli misurano la pressione col giubbotto?” e ancora “come mai indossa ancora il Rolex?” : Fabrizio Corona si trovava nel bosco della droga di Rogoredo, alla periferia di Milano, per realizzare un servizio sullo spaccio per il programma di La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi sarebbe stato aggredito dai pusher che lo avrebbero preso a calci e pugni, come ha raccontato sui social postando foto e video mentre si trovava su una barella dentro un’ambulanza. Come ogni storia che coinvolge ...

Fabrizio Corona aggredito nel “bosco della droga” - i dubbi dei commentatori : “Ma gli misurano la pressione con giubbotto?” e ancora “Come mai indossa ancora il Rolex?” : Fabrizio Corona si trovava nel bosco della droga di Rogoredo, alla periferia di Milano, per realizzare un servizio sullo spaccio per il programma di La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi sarebbe stato aggredito dai pusher che lo avrebbero preso a calci e pugni, come ha raccontato sui social postando foto e video mentre si trovava su una barella dentro un’ambulanza. Come ogni storia che coinvolge ...

Fabrizio Corona - l'aggressione degli spacciatori era una farsa? Il dettaglio che non convince : FUNWEEK.IT - Fa ancora molto discutere l'aggressione di Fabrizio Corona al boschetto della droga di Rogoredo avvenuta intorno alle 22.30 di lunedì 10 dicembre quando l'ex re dei...

Fabrizio Corona : 'Al polso orologio da 30 mila euro' - l'aggressione forse è una fake news : Fabrizio Corona, lunedì alle 22.30 circa, ha subito un'aggressione all'interno del boschetto della droga di Rogoredo a milano da parte di un gruppo di persone dall'identità ancora ignota. Nonostante i video e le immagini che lo rappresentano in ambulanza, c'è chi sospetta che si tratti di una fake news. Il motivo? Molto semplice: per quale ragione, se la vittima dell'aggressione è stata derubata e spogliata, ha ancora con sé un orologio del ...

Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga : le immagini : Fabrizo Corona non trova pace: l’ex fotografo dei vip è stato aggredito nel famigerato bosco della droga milanese di Rogoredo. Corona si trovava lì per un servizio giornalistico in cui intendeva riprendere le attività di spaccio senza alcun filtro o protezione ma solo aiutato da una troupe. La sua attività non è passata inosservata e l’assenza di forze dell’ordine a proteggerlo l’ha messo in una brutta situazione. A ...

Fabrizio Corona aggredito a Milano nel bosco a Rogoredo : su Instagram la foto in barella : Fabrizio Corona aggredito nel bosco di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico sullo spaccio (COME STA ORA). L’ex re dei paparazzi è stato assalito da alcuni pusher che lo hanno circondato. Corona era lì con la troupe di una società che fornisce materiale per la trasmissione “Non è l’Arena” di Giletti. Secondo il suo racconto una ventina di spacciatori stranieri lo hanno ...

Fabrizio Corona aggredito spunta la foto nella barella : Fabrizio Corona ha subito un’aggressione nel bosco della droga di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico. Corona è stato assalito da alcuni pusher che lo hanno circondato. Corona era lì con la troupe di una società che fornisce materiale per la trasmissione “Non è l’Arena” di Giletti. Secondo il suo racconto una ventina di spacciatori stranieri lo hanno circondato prendendolo ...

Fabrizio Corona la foto nella barella ecco cosa è successo : Fabrizio Corona è stato aggredito nel bosco della droga di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico. Corona è stato assalito da alcuni pusher che lo hanno circondato. Corona era lì con la troupe di una società che fornisce materiale per la trasmissione “Non è l’Arena” di Giletti. Secondo il suo racconto una ventina di spacciatori stranieri lo hanno circondato prendendolo a calci e ...

Fabrizio Corona picchiato dai pusher a Rogoredo : «Volevano accoltellarmi». Su Instagram le foto nell'ambulanza : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico sullo spaccio. L'ex re dei paparazzi è stato...

Fabrizio Corona aggredito a Milano nel bosco della droga a Rogoredo : su Instagram la foto in barella : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo alla periferia di Milano dove si trovava per fare un servizio giornalistico sullo spaccio (COME STA ORA). L'ex re dei paparazzi...

Fabrizio Corona picchiato dagli spacciatori a Milano : Fabrizio Corona ha pubblicato una foto di sé stesso. Questa volta, però, è ritratto sdraiato su un lettino d’ambulanza, picchiato da alcuni spacciatori L’ex re dei paparazzi è immortalato mentre tiene quello che sembra essere un sacchetto di ghiaccio sulla fronte. Nello stesso post, l’ex marito di Nina Moric denuncia di essere stato l’oggetto di un’aggressione, ieri sera, mentre stava effettuando un reportage “giornalistico” nel tristemente ...