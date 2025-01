Ilgiorno.it - Terme di Bormio, arrivano i soldi per scivoli, spray park e nuove vasche: “Le migliori di tutto l’arco alpino”

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) - Cambiano volto lediche saranno ristrutturate e ampliate per diventare le “del”. Dal Comune è arrivato il via libera all’uso del fondo Comuni confinanti, che garantirà 9 dei 13 milioni di euro necessari per completare l’intervento. “è una società partecipata, l’85% è pubblico e il 15% è privato - spiega il sindaco Silvia Cavazzi -. Svolge una funzione di valenza pubblica, perché valorizza la risorsa termale anche per i cittadini. L’amministrazione delibera una convenzione con la Regione per l’uso dei fondi che cediamo a”. L’importo dei lavori è di 13 milioni e 144mila euro, il contributo di 9 milioni, un milione è stato conferito attraverso aumento di capitale e gli altri 3 saranno recuperati attraverso gli istituti di credito.