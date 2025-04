Grande finale di Coppa del Re Vince il Barcellona ai supplementari quindi si è stancato per l’Inter

Grande finale di Coppa del Re. Vince il Barcellona ai supplementari (quindi si è stancato per l’Inter)Bellissima finale di Coppa del Re. Il Barcellona ha battuto il Real Madrid 3-2 ai supplementari con gol decisivo di Koundé al minuto 115 grazie a una indecisione di Brahim. Koundé è stato bravo a intercettare il passaggio e bravissimo a far partire un diagonale di destro rasoterra imparabile.La partita è stata dominata nel primo tempo dal Barcellona che ha segnato un solo gol (con Pedri). Il Madrid è apparso in Grande difficoltà. Ancelotti ha schierato il Real con una punta in meno e ha clamorosamente lasciato Mbappé in panchina. Con una punta in meno, la squadra è stata decisamente più equilibrata e Bellingham è stato restituito al ruolo in cui ha dato spettacolo lo scorso anno. La decisione di Ancelotti certifica l’errore di Florentino Perez nella costruzione della squadra. Ilnapolista.it - Grande finale di Coppa del Re. Vince il Barcellona ai supplementari (quindi si è stancato per l’Inter) Leggi su Ilnapolista.it didel Re.ilaisi èper)Bellissimadidel Re. Ilha battuto il Real Madrid 3-2 aicon gol decisivo di Koundé al minuto 115 grazie a una indecisione di Brahim. Koundé è stato bravo a intercettare il passaggio e bravissimo a far partire un diagonale di destro rasoterra imparabile.La partita è stata dominata nel primo tempo dalche ha segnato un solo gol (con Pedri). Il Madrid è apparso indifficoltà. Ancelotti ha schierato il Real con una punta in meno e ha clamorosamente lasciato Mbappé in panchina. Con una punta in meno, la squadra è stata decisamente più equilibrata e Bellingham è stato restituito al ruolo in cui ha dato spettacolo lo scorso anno. La decisione di Ancelotti certifica l’errore di Florentino Perez nella costruzione della squadra.

