Atalanta i tifosi nerazzurri | In solidarietà al Lecce no bandiere se si gioca

Atalanta che occupa la Curva Sud del Gewiss Stadium di Bergamo, in solidarietà ai tifosi del Lecce e allo stesso club salentino che non vorrebbero giocare domenica a soli tre giorni dalla morte del fisioterapista Graziano Fiorita, ha annunciato una sorta di sciopero del tifo.

