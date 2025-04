Marinozzi | Arnautovic? Solo gol pesanti! Con lui cambia Lautaro Martinez!

Arnautovic viaggia verso una maglia da titolare in Inter-Roma. Andrea Marinozzi si sofferma sull’ultimo rendimento dell’austriaco e analizza il potenziale della coppia che andrà a formare con Lautaro Martinez.GOL pesanti – Simone Inzaghi sembra abbia scelto il suo attacco per Inter-Roma: sarà Marko Arnautovic ad affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto. Andrea Marinozzi, opinionista di Sky Sport, dà il suo parere sul momento del calciatore austriaco: «Arnautovic ha giocato otto partite più di 45? e ha segnato sette gol. Le sue sono state reti pesanti: o il gol della vittoria, quello del pareggio o quello dell’inizio della rimonta. A Cagliari ha firmato gol e assist. L’unica partita dove non ha segnato, sbagliando il calcio di rigore, è stata quella con lo Young Boys. E la curiosità e che Arnautovic ha segnato tutte le reti in casa». Inter-news.it - Marinozzi: «Arnautovic? Solo gol pesanti! Con lui cambia Lautaro Martinez!» Leggi su Inter-news.it Markoviaggia verso una maglia da titolare in Inter-Roma. Andreasi sofferma sull’ultimo rendimento dell’austriaco e analizza il potenziale della coppia che andrà a formare con.GOL– Simone Inzaghi sembra abbia scelto il suo attacco per Inter-Roma: sarà Markoad affiancaredal primo minuto. Andrea, opinionista di Sky Sport, dà il suo parere sul momento del calciatore austriaco: «ha giocato otto partite più di 45? e ha segnato sette gol. Le sue sono state reti: o il gol della vittoria, quello del pareggio o quello dell’inizio della rimonta. A Cagliari ha firmato gol e assist. L’unica partita dove non ha segnato, sbagliando il calcio di rigore, è stata quella con lo Young Boys. E la curiosità e cheha segnato tutte le reti in casa».

Approfondimenti da altre fonti

Le 2 vite di Arnautovic all’Inter e quest’anno solo gol pesanti – CdS - Il contributo di Marko Arnautovic alla causa dell’Inter, in questa stagione, si sta rivelando più decisivo che mai. Sette gol pesanti per l’austriaco. DUE VITE – La sua prima vita all’Inter fu breve e vissuta solo da tifoso, la seconda la sta vivendo da protagonista. Marko Arnautovic, come sottolinea il Corriere dello Sport, è l’unico giocatore nerazzurro superstite di quella meravigliosa cavalcata del 2010. 🔗inter-news.it

Inter-Lazio, sul gol di Arnautovic interviene l’AIA: “Il fuorigioco di De Vrij non è punibile, Mandas non può intervenire” - L`Inter ha battuto la Lazio nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, anche se non sono mancate le polemiche. Nel mirino... 🔗calciomercato.com

Bufera per il gol di Arnautovi?, il Var non interviene. Inter-Lazio diventa un caso - L'ira dei tifosi biancocelesti sul presunto fuorigioco geografico di de Vrij in occasione del gol dell'1-0. Dubbi anche sulla trattenuta di Dumfries su Rovella 🔗ilgiornale.it

Approfondimenti da altre fonti

Moviola CdS - Gol di Arnautovic da annullare: male Fabbri, peggio Chiffi - "Non bene Fabbri. Sulla rete di Arnautovic ci sono due situazioni da attenzionare che ne inficiano la validità, una più dell’altra". Così il Corriere dello Sport nella moviola di Inter-Lazio. 🔗msn.com

Lazio, Rovella: "Fino al gol di Arnautovic stavamo facendo una buona gara. Poi ci siamo demoralizzati" - C'è un po' di polemica sul gol di Arnautovic. "Non l’ho rivisto, dico la verità, dopo magari vado a rivederlo. Ma al momento non l’ho ancora visto". Quanto pesa l’assenza del terminale ... 🔗msn.com

Inter, per Arnautovic 3 gol e 1 assist in A nel 2025: così è un fattore anche al fanta - Arnautovic segna il gol che sblocca il match e conquista il terzo +3 consecutivo. Prima della panchina con l'Atalanta, la punta austriaca aveva avviato la rimonta nerazzurra contro il Monza. 🔗gazzetta.it