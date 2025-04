Dietro al mito della depilazione definitiva e al boom dei centri che la offrono

definitiva ormai è un business in. Milanotoday.it - Dietro al “mito” della depilazione definitiva (e al boom dei centri che la offrono) Leggi su Milanotoday.it Le pubblicità online sono così tante che alla fine decidiamo di provare. I pacchetti sono di 10 sedute. I costi variano. Per gambe lisce, senza peli, ci propongono una rateizzazione da 60 euro al mese per un anno. Accettiamo, sperando che funzioni. L’epilazioneormai è un business in.

Cosa riportano altre fonti

4K davanti, 1080P dietro e dentro: la dash cam definitiva è in offerta ora, risparmi 55€ - Se stai cercando un sistema di sorveglianza avanzato per la tua auto, la VANTRUE N4 Pro 3-channel è una delle opzioni più complete oggi sul mercato. Si tratta di una dash cam dotata di tre lenti con sensori Sony STARVIS 2, registra contemporaneamente l’ambiente frontale in 4K, l’abitacolo e il retro in 1080p, offrendo una copertura video a 360 gradi e una protezione totale in ogni condizione di guida. 🔗ilrestodelcarlino.it

Elmas sull’ex Inter: «È un mito, mi porto dietro i suoi consigli» - di RedazioneElmas, le parole del nuovo giocatore del Torino nei confronti dell’ex attaccante nerazzurro: ecco chi è In occasione della sua presentazione con il Torino, Elmas ha rivelato che uno dei fattori chiave per il suo trasferimento è stata la possibilità di mettersi in gioco in un contesto competitivo come quello della Serie A, ma anche il richiamo della storia e della tradizione che il Torino rappresenta. 🔗internews24.com

Musk spinge per Salvini al Viminale: l’ombra di Starlink dietro le manovre del capitano leghista - RETROSCENA ESCLUSIVO - Dietro le schermaglie politiche italiane si nascondono spesso interessi internazionali. E stavolta, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, ci sarebbe addirittura Elon Musk a fare pressing perché Matteo Salvini prenda le redini del Viminale. Un’accelerazione che avrebbe poco a che fare con la s 🔗ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Epilazione laser e falsi miti: la dermatologa risponde. 🔗Cosa riportano altre fonti

Depilazione definitiva con il laser: funziona davvero? L’esperta risponde - Ed è per questo che alcuni preferiscono eliminarla per sempre con il laser peli uomo, piuttosto che con una semplice ceretta uomo, così da ottenere una depilazione definitiva. Depilazione laser ... 🔗msn.com