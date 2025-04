Ascolti tv del 25 aprile 2025 | Canale5 leader in prima serata audience frammentata sulle reti

serata di venerdì 25 aprile 2025 ha visto una significativa partecipazione del pubblico televisivo italiano, con una distribuzione degli Ascolti che ha messo in evidenza le preferenze degli spettatori tra le principali reti nazionali. Rai1 ha proposto la terza e conclusiva puntata di Fuochi d'Artificio, che ha coinvolto 2.011.000 spettatori, raggiungendo una quota di . L'articolo Ascolti tv del 25 aprile 2025: Canale5 leader in prima serata, audience frammentata sulle reti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Ascolti TV 25 aprile 2025: “Tradimento” vince la serata su Canale 5 con il 14,9% di share - Ascolti TV 25 aprile 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di venerdì 25 aprile 2025. I dati Auditel di venerdì 25 aprile 2025 incoronano Tradimento su Canale 5 come il programma più visto della prima serata, con 2.301.000 spettatori e 14,9% di share. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. 🔗.com

Ascolti tv: Fuochi d’artificio, Tradimento | Dati Auditel, venerdì 25 aprile 2025 - Ascolti tv di venerdì 25 aprile 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Fuochi d’artificio” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 25 aprile 2025? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Fuochi d’artificio vs Tradimento. 🔗superguidatv.it

Ascolti TV 12 aprile 2025: trionfa Amici 24 – Il Serale su Canale 5 con il 25,9% di share - Sabato 12 aprile 2025 è stata la serata del grande successo per Amici 24 – Il Serale su Canale 5, che conquista il primo posto nei dati Auditel per gli ascolti tv della prima serata con 3.555.000 spettatori e un eccellente 25,9% di share. Lo show ideato da Maria De Filippi continua a dominare il sabato sera televisivo italiano. Scopri tutti i dati Auditel e gli ascolti TV della prima serata sulle principali reti generaliste italiane. 🔗.com

Ascolti tv venerdì 25 aprile: chi ha vinto tra Fuochi d’artificio e Tradimento - Gli ascolti tv delle reti generaliste. Il programma di venerdì 25 aprile. Rai1 ha trasmesso la miniserie Fuochi d’artificio, Canale 5 la soap opera turca Tradimento. Vediamo chi ha vinto la gara ... 🔗fanpage.it

Ascolti tv del 25 aprile, chiude Fuochi d’artificio. Chi ha vinto - Chi ha vinto la sfida degli ascolti del 25 aprile per la chiusura di “Fuochi d’artificio”. I risultati dello share della Festa della Liberazione ... 🔗dilei.it

Ascolti tv, Tradimento batte Fuochi d'artificio, volano le storie di Quarto Grado - Gli ascolti del prime time televisivo del 25 aprile hanno visto, in prime time su Rai1, la serie Fuochi d'artificio, con Carla ... 🔗iltempo.it