Trump Zelensky e la ‘pax vaticana’ Meloni | Giorno storico per l’Italia

(Adnkronos) – Un piccolo mattone per costruire la grande casa della pace, mentre i potenti del mondo si riuniscono per rendere omaggio a Papa Francesco che, fino all'ultimo dei suoi giorni, aveva invocato il silenzio delle armi. Nella foto simbolo dell'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, a margine dei funerali del Pontefice.

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Ucraina, Zelensky: “Putin porterà Bielorussia in guerra”. Il piano di Trump è pronto - (Adnkronos) – L'Ucraina crede che la Russia trascinerà la Bielorussia in guerra. Intanto, il piano di Donald Trump per porre fine al conflitto prende forma e potrebbe essere illustrato la prossima settimana. Dopo l'apertura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, disposto a dialogare direttamente con il presidente russo Vladimir Putin, da Kiev arriva il nuovo allarme. […] L'articolo Ucraina, Zelensky: “Putin porterà Bielorussia in guerra”. 🔗.com

