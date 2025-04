Morto Jair la “freccia nera” della Grande Inter di Herrera | “Ala destra dal dribbling fenomenale”

Leggi su Fanpage.it Il calciatore brasiliano è deceduto all'età di 84 anni, il messaggio di cordoglio del club nerazzurro per l'ex campione: "Un posto nell'eternità di una squadra leggendaria".

