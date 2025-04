Trump | Sueztransito gratuito navi Usa

Trump torna a far discutere: "Le navi americane, commerciali e militari, devono attraversare gratuitamente i canali di Panama e di Suez", ha scritto sul suo social Truth. Per il presidente Usa, senza l'intervento degli Stati Uniti "i due canali non esisterebbero". Trump ha poi annunciato di aver incaricato il segretario Rubio di affrontare "immediatamente" la questione, riaccendendo il dibattito sul ruolo strategico globale di Washington. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 1.33 Donaldtorna a far discutere: "Leamericane, commerciali e militari, devono attraversare gratuitamente i canali di Panama e di Suez", ha scritto sul suo social Truth. Per il presidente Usa, senza l'intervento degli Stati Uniti "i due canali non esisterebbero".ha poi annunciato di aver incaricato il segretario Rubio di affrontare "immediatamente" la questione, riaccendendo il dibattito sul ruolo strategico globale di Washington.

Dall’IndoMed all’Artico, ecco perché Trump punta sulle navi - Non serve guardare lontano: basta guardare dall’alto. Capovolgere la mappa e partire dal Polo Nord, come fanno i pianificatori strategici americani, mostra un mondo diverso. Lì, la Russia è un blocco massiccio che domina l’orizzonte dall’Artico. La Cina ha in mano le chiavi di accesso all’Indo-Pacifico. L’America sembra più piccola: l’Alaska è una propaggine, Groenlandia e Canada diventano necessari per il nord, il Mar Rosso come Panama cruciali per l’emisfero sud. 🔗formiche.net

Trump: "Mai più le nostre navi affondate". Il video del raid contro gli Houthi | GUARDA - "Non affonderanno mai più le nostre navi": così Donald Trump ha commentato il video, da lui diffuso nelle scorse ore via social, di un raid aereo condotto contro un gruppo di combattenti di Ansara Allah, "I partigiani di Dio" meglio noti come Houthi. La sequenza documenta l'attacco mirato a una postazione nel deserto dove, secondo il presidente statunitense, i miliziani si stavano radunando per preparare un'azione offensiva contro asset navali americani nella regione del Mar Rosso. 🔗iltempo.it

