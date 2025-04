Atalanta-Lecce resta in calendario | domenica alle 20 45

Atalanta ha ripreso gli allenamenti sabato mattina. Ecodibergamo.it - Atalanta-Lecce resta in calendario: domenica alle 20.45 Leggi su Ecodibergamo.it LA PARTITA. Dopo le polemiche pare che la partita sarà giocata regolarmente. L’ha ripreso glinamenti sabato mattina.

Atalanta-Lecce resta in calendario: domenica alle 20.45 - Atalanta-Lecce, secondo quanto si apprende, resta fissata per domenica 27 aprile alle 20.45. Il match era in programma per venerdì 25 aprile, ma è stato successivamente posticipato a domenica sera ... 🔗ecodibergamo.it

Atalanta-Lecce si giocherà: i salentini partiranno domenica mattina scendendo in campo poche ore dopo - Atalanta-Lecce si giocherà regolarmente domenica 27 aprile alle ore 20:45. Questa la decisione della Lega che non ha voluto far disputare la partita in altre date dopo la morte del fisioterapista dei ... 🔗fanpage.it

Atalanta-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I nerazzurri vogliono consolidare il terzo posto, i salentini devono tenere distante la zona calda. Allarme Retegui per Gasperini, Giampaolo senza Krstovic e ... 🔗msn.com