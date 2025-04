Un incontro tra speranza e realpolitik | Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio

incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. Ma se il contesto evoca un senso di sacralità e speranza, le dinamiche politiche e le divergenze profonde tra i due leader ci ricordano che il cammino verso la pace è sempre irtissimo di ostacoli. L'ombra lunga di Papa Bergoglio, con i suoi incessanti appelli alla fine delle ostilità e i suoi tentativi di mediazione, aleggia inevitabilmente su questo incontro.

