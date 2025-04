Sei maratone mondiali completate | l' avventura straordinaria di due piacentini

Ilpiacenza.it - Sei maratone mondiali completate: l'avventura straordinaria di due piacentini Leggi su Ilpiacenza.it Quando non sistemano paraurti e lucidano carrozzerie, infilano le scarpe da running e inseguono sogni a passo di corsa. Ennio Sala e Filippo Sebastiani non sono semplici appassionati di podismo: sono due dei pochissimi italiani ad aver completato tutte e sei le World Marathon Majors — Tokyo.

Ne parlano su altre fonti

LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2025 in DIRETTA: SEI VOLTE KLAEBO! Dalla sprint alla 50, mai nessuno come lui! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:38 Per Klaebo si tratta del secondo successo in una 50 km dopo quello di Oslo, ricordiamo che aveva vinto anche la 50 iridata di Oberstdorf: fu squalificato dopo il contatto con Bolshunov. 13:37 Norvegia che chiude con 9 podi su 12 a disposizione nei Mondiali maschili: uniche tre medaglie non-norvegesi Poromaa, eroico oggi, Vuorinen e Federico Pellegrino nella sprint! 13:35 CLASSIFICA FINALE 50km MONDIALI: JOHANNES HOESFLOT KLAEBO (NOR) William Poromaa (SWE) +2?1 Simen-Hegstad Krueger (NOR) +8?5 Martin Loewstroem Nyenget (NOR) +18?6 Harald ... 🔗oasport.it

Sci di fondo, Mondiali Trondheim: trionfo storico per Klaebo, vince la 50 km e colleziona sei ori in sei gare - Johannes Høsflot Klaebo entra nella leggenda dello sci di fondo. Il norvegese ha ottenuto la vittoria nella 50 km in tecnica libera, valida per i Mondiali 2025 in scena a Trondheim. Klaebo, qui eroe di casa, si mette così al collo il sesto oro della sua rassegna iridata: ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte. Il successo nella 50 km arricchisce il già imponente palmares dello scandinavo che non aveva mai trionfato su questa distanza e che ha collezionato quindici ori in carriera. 🔗sportface.it

Medagliere Mondiali biathlon 2025: Francia dominatrice con sei ori, Italia sesta - I Mondiali 2025 di biathlon si terranno a Lenzerheide, in Svizzera, da mercoledì 12 a domenica 23 febbraio: la rassegna iridata sulle nevi elvetiche sarà aperta mercoledì 12 dalla staffetta mista, a seguire venerdì 14 e sabato 15 si disputeranno le sprint, domenica 16 le pursuit, martedì 18 e mercoledì 19 le individuali, giovedì 20 la staffetta single mixed, sabato 22 le staffette di genere e domenica 23 le mass start. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sei maratone mondiali completate: l'avventura straordinaria di due piacentini; Maratona, con l'ingresso di Sydney nelle Major che sarà del medaglione a 6 stelle?; Paula Radcliffe torna alla maratona dopo 10 anni; Podismo, il Comune festeggia gli atleti fiorentini che hanno conquistato la Six star medal. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sei maratone mondiali completate: l'avventura straordinaria di due piacentini - Dai paraurti della carrozzeria alle competizioni di Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York: l'impresa unica di Ennio Sala e Filippo Sebastiani, amici per la corsa ... 🔗ilpiacenza.it

Maratone obbligatorie - Il continente europeo ospita a Londra e Berlino due delle sei Maratone Mondiali Maggiori. Questi prestigiosi eventi in esecuzione utilizzano un sistema di lotteria per selezionare i richiedenti. 🔗rove.me