Dna bebè può predire malattie future? Indizi in sangue cordone ombelicale

cordone ombelicale potrebbe diventare una sorta di 'sfera di cristallo' in cui leggere il futuro dei bebè? Secondo uno studio, il sangue cordonale sembra avere il potenziale di fornire Indizi precoci su quali neonati siano a maggior rischio di patologie a lungo termine tra cui diabete, ictus e malattie epatiche. Potrebbe aiutare, così, i medici a prevedere eventuali problemi più in là nella vita. Questi Indizi sono le alterazioni del Dna riscontrabili nel sangue del cordone ombelicale, che potrebbero aprire la strada a interventi precoci e potenzialmente salvavita. Lo studio verrà presentato durante la 'Digestive Disease Week', in programma dal 3 al 6 maggio a San Diego in California. "Stiamo osservando che i bambini sviluppano problemi metabolici sempre prima, il che li espone a un rischio maggiore di gravi complicanze da adulti – spiega l'autrice principale Ashley Jowell, Duke University Health System -.

