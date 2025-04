Barcellona appunti verso l’Inter | passa tutto da Pedri ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina

l’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. Partendo dal presupposto che i nerazzurri sono chiamati prima a risolvere le proprie incertezze palesate soprattutto in occasione della doppia sconfitta contro Bologna e Milan. La prima considerazione generale che viene naturale fare è che questo Barcellona è squadra più forte e più consapevole del Bayern Monaco, eliminato nei quarti di finale. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:avrà certamente presosulin vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. Partendo dal presupposto che i nerazzurri sono chiamati prima a risolvere le proprie incertezze palesate sopratin occasione della doppia sconfitta contro Bologna e Milan. La prima considerazione generale che viene naturale fare è che questoè squadra più forte e più consapevole del Bayern Monaco, eliminato nei quarti di finale.

