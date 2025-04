Disgelo Trump-Zelensky da crisi in Studio Ovale alla ‘pace’ di San Pietro

alla fine l’incontro c’è stato. Definito “possibile” alla vigilia da Donald Trump, rimasto in bilico dopo che Volodymyr Zelensky aveva paventato l’ipotesi di non potersi recare a Roma per partecipare a “riunioni militari” a Kiev, i due sono finiti l’uno di fronte all’altro per una quindicina di minuti all’interno della Basilica di San Pietro poco prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco. Sotto gli occhi di milioni di persone. Quello a Roma è stato il primo incontro tra Trump e Zelensky dopo il clamoroso litigio tra i due nello Studio Ovale il 28 febbraio scorso, che aprì una crisi diplomatica senza precedenti tra Stati Uniti e Ucraina. Due mesi dopo quello scontro in diretta mondiale, il clima – se paragonato a quei giorni di tempesta – sembra in qualche modo cambiato. Leggi su Ildenaro.it (Adnkronos) –fine l’incontro c’è stato. Definito “possibile”vigilia da Donald, rimasto in bilico dopo che Volodymyraveva paventato l’ipotesi di non potersi recare a Roma per partecipare a “riunioni militari” a Kiev, i due sono finiti l’uno di fronte all’altro per una quindicina di minuti all’interno della Basilica di Sanpoco prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco. Sotto gli occhi di milioni di persone. Quello a Roma è stato il primo incontro tradopo il clamoroso litigio tra i due nelloil 28 febbraio scorso, che aprì unadiplomatica senza precedenti tra Stati Uniti e Ucraina. Due mesi dopo quello scontro in diretta mondiale, il clima – se paragonato a quei giorni di tempesta – sembra in qualche modo cambiato.

