Achille Lauro ad Amici 24 canta Amor e Incoscienti giovani | Video Witty Tv

Achille Lauro ad Amici 24 ha cantato Amor e Incoscienti giovani per la gioia del pubblico a casa e dei ragazzi presenti nello studio. L’artista ha fatto sì che tutto il pubblico cantasse insieme a lui le sue canzoni creando una armonia perfetta. Ecco l’esibizione nel Video Witty Tv. Superguidatv.it - Achille Lauro ad Amici 24 canta Amor e Incoscienti giovani | Video Witty Tv Leggi su Superguidatv.it Sabato 26 aprile 2025,ad24 hatoper la gioia del pubblico a casa e dei ragazzi presenti nello studio. L’artista ha fatto sì che tutto il pubblicosse insieme a lui le sue canzoni creando una armonia perfetta. Ecco l’esibizione nelTv.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Achille Lauro e Tony Effe da nemici ad amici, la rivelazione a Le Iene - Durante lo speciale dedicato ad Achille Lauro de Le Iene con Nicolò De Devitiis, Tony Effe rivela di aver avuto attriti con il cantante nel passato e di essere invece ora amici. 🔗comingsoon.it

Achille Lauro arriva ad Amici e fa cantare tutto lo studio - Achille Lauro arriva ad Amici e fa cantare a squarciagola tutto lo studio con i brani Incoscienti giovani e Amor L'articolo Achille Lauro arriva ad Amici e fa cantare tutto lo studio proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Sanremo 2025, chi è Sarah Toscano: la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, la canzone Amarcord e cosa c’entra Achille Lauro - C’è anche Sarah Toscano tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025. La giovane cantante porta sul palco dell’Ariston il brano “Amarcord”, scritto insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre. Durante la serata delle cover, invece, Sarah duetterà con il duo di producer e dj Ofenbach sulle note di “Overdrive”. Per Sarah, il Festival di Sanremo è una tappa cruciale, forse anche inaspettata vista la giovane età (è nata a Vigevano nel 2006). 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Achille Lauro ospite ad Amici con “Amor” e “Incoscienti giovani; Ok, ma con i funerali del Papa, stasera cosa si guarda in tv? C'è il serale di Amici con Achille Lauro, Un Alieno in Patria di Gomez con Paolo Ruffini, Accordi & Disaccordi con Gianrico Carofiglio e...; Amici 2025, anticipazioni sesta puntata del Serale: ospiti Achille Lauro e Holden; Amici 24, anticipazioni e spoiler della sesta puntata del serale (in onda sabato 26 aprile): eliminati, Achill. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Achille Lauro arriva ad Amici e fa cantare tutto lo studio - Achille Lauro arriva ad Amici e fa cantare a squarciagola tutto lo studio con i brani Incoscienti giovani e Amor ... 🔗novella2000.it

Amici 24, in onda stasera su Canale 5 la sesta puntata: Holden e Achille Lauro ospiti della serata - Stasera, sabato 26 aprile 2025, andrà in onda su Canale 5 la sesta e imperdibile puntata del Serale di Amici 24. Ospiti d'eccezione in studio l'ex allievo Holden e il cantautore Achille Lauro. 🔗msn.com

Amici, riassunto 26 aprile: clamoroso colpo di scena sul finale, Achille Lauro e Holden ospiti, il (discusso) omaggio a Papa Francesco - Ecco cos'è accaduto durante la puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda tra sabato 26 e domenica 27 aprile ... 🔗today.it