Barcellona Kounde condanna il Real Madrid in Copa del Rey! E adesso c’è l’Inter

Barcellona la finale di Copa del Rey andata in scena questa sera a Siviglia contro il Real Madrid con un rocambolesco 3-2. Dopo un primo tempo indirizzato dai blaugrana, nel secondo tempo succede di tutto. BLAUGRANA – Si chiude 3-1la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid. Vittoria acrobatica del Real Madrid che arriva grazie a un gruppo compatto nella ripresa. Nel primo tempo, intorno alla mezz'ora, non sbaglia sul tiro dalla distanza Pedri che regala al Barcellona il meritato vantaggio dopo un ottimo inizio. Il Real Madrid prova a restare concentrato ma nella prima frazione di gioco non riesce mai a impensierire i blaugrana. Nel secondo tempo invece, cambia tutto, con i Blancos che si fanno trasportare dal pubblico e riescono a completare la rimonta.

