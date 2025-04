Addio al mitico Jair ala della Grande Inter di Herrera

della Roma, è morto all'età di 84 anni MILANO - Lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 84 anni Jair da Costa, noto semplicemente come Jair, ex ala della Grande Inter di Herrera con una stagione vissuta con la Roma. Nato a Ilgiornaleditalia.it - Addio al mitico Jair, ala della Grande Inter di Herrera Leggi su Ilgiornaleditalia.it L'ex campione brasiliano, che per una stagione vestì anche la magliaRoma, è morto all'età di 84 anni MILANO - Lutto nel mondo del calcio. E' morto all'età di 84 annida Costa, noto semplicemente come, ex aladicon una stagione vissuta con la Roma. Nato a

