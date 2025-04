Barcellona trionfa in Coppa del Re | Koundé decide il Clasico contro il Real Madrid

Barcellona ha vinto la Coppa del Re battendo 3-2 i rivali di sempre del Real Madrid al Sanchez Pizjuan di Siviglia. A regalare il Clasico di Coppa ai blaugrana il gol nel secondo tempo dei supplementari di Koundé (116') dopo che il match, bellissimo e avvincente, era terminato 2-2 dopo i tempi regolamentari. Ad aprire le marcature la prodezza di Pedri nel primo tempo (28'), poi nella ripresa la reazione del Real con Mbappè su punizione (70') e Tchouameni (77') che la ribaltano, Ma non è finita con il pari blaugrana di Ferran Torres nel finale (84'). Decisivo il Var, nel prolungamento della partita, che annulla un rigore concesso al 96' per la scivolata di Asencio su Raphinha che si lascia andare e poi viene ammonito per simulazione. Mercoledì prossimo il Barcellona incontrerà l'Inter nell'andata delle semifinali di Champions League.

