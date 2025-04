Adunata degli Alpini | tutti i numeri di un evento che si annuncia da record

Adunata nazionale degli Alpini che si apre tra 15 giorni, il 9 maggio a Biella. Sono alcune delle cifre comunicate dal comitato organizzatore dell'evento. Arrivi e sistemazioni Nella città piemontese, che per la prima volta ospita il grande raduno delle "penne nere", oltre a un numero molto alto di auto private, arriveranno oltre 700 autobus e 600 camper nelle aree attrezzate predisposte dagli Alpini e circa diecimila presenze negli attendamenti organizzati dagli Alpini. Trasporti speciali Le ferrovie hanno garantito un importante rafforzamento del servizio, con convogli speciali sulle linee che servono Biella: sulla tratta Novara-Biella-Novara sono previsti 44 treni sabato 10 maggio e 36 domenica 11 maggio, mentre sulla tratta Santhià-Biella-Santhià saranno attivati 39 treni sia sabato che domenica.

