Addio a Jair da Costa | si spegne a 84 anni la ‘Freccia Nera’ della Grande Inter

Inter piange il leggendario esterno destro È morto a 84 anni Jair da Costa, storico esterno destro della Grande Inter di Helenio Herrera. Nato a Santo André il 9 luglio 1940, Jair si trasferì presto a Osasco, dove iniziò a correre così veloce da meritarsi il soprannome di "Freccia Nera". Cresciuto nella Portuguesa, fu scoperto in Brasile prima di spiccare il volo in Europa.Nell'estate 1962, tra Milan e Inter fu il club nerazzurro a spuntarla, anche grazie alla cessione di Hitchens che liberò il posto da straniero in rosa. Jair fu subito protagonista: al debutto in Serie A segnò dopo appena due minuti, iniziando un percorso leggendario. L'Inter potrebbe scendere in campo con il lutto al braccio in occasione del match con la Roma in programma domenica 27 aprile allo stadio Meazza.I trionfi con l'Inter e il gol della leggendaCon la maglia nerazzurra Jair vinse tutto: quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni (oggi Champions League) e due Coppe Intercontinentali.

