Shangai trovato ferito a terra e sanguinante | soccorso nella notte e portato all' ospedale

nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile dai volontari della Svs in via Filzi. A chiamare i soccorsi sono state alcune persone che passavano in zona e che hanno visto l'uomo riverso a terra con il volto sanguinante presumibilmente a causa di. Livornotoday.it - Shangai, trovato ferito a terra e sanguinante: soccorso nella notte e portato all'ospedale Leggi su Livornotoday.it Una persona di origine asiatica è stata soccorsatra venerdì 25 e sabato 26 aprile dai volontari della Svs in via Filzi. A chiamare i soccorsi sono state alcune persone che passavano in zona e che hanno visto l'uomo riverso acon il voltopresumibilmente a causa di.

