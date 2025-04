Holden ad Amici 24 canta Autodistruzione | Video Witty Tv

Holden che ad Amici 24, sul palco dove tutto ha preso il via, canta Autodistruzione, il suo nuovo singolo. Ecco l'esibizione dell'ex talento della scuola di Maria De Filippi. Dietro di lui ballava Giulia Stabile.

