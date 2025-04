Il cardinale Versaldi | Ha avuto il coraggio di aprire la Chiesa Per me Bergoglio è già santo

Repubblica.it - Il cardinale Versaldi: “Ha avuto il coraggio di aprire la Chiesa. Per me Bergoglio è già santo” Leggi su Repubblica.it Per il porporato di 81 anni, “l’incontro tra Trump e Zelensky nel giorno dei suoi funerali è un dono post mortem significativo”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jean-Claude Van Damme nei guai, l’attore accusato di traffico sessuale: “Ha avuto 5 modelle in regalo” - Aperta un'indagine in Romania contro l'attore di Lionheart, il quale avrebbe ricevuto "in regalo" cinque modelle romene durante la sua partecipazione al Festival di Cannes. Il suo agente nega tutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Milanmania: se chi sbaglia paga, Cardinale dovrebbe mandare via chi ha sbagliato tutto - Chi sbaglia paga, soprattutto in un posto di lavoro così importante come il Milan. Chi lo ha guidato, ha sbagliato tutto, ma proprio tutto.... 🔗calciomercato.com

Trump-Putin, chi ha avuto la meglio nel colloquio? Il presidente russo supera in astuzia The Donald: ecco perché - Il presidente russo Vladimir Putin ha superato in astuzia quello americano Donald Trump nel primo round di colloqui che avrebbe dovuto imporre una svolta al conflitto in Ucraina. L?esperienza... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, da Bertone a Versaldi: chi sono i cardinali piemontesi che non voteranno per il nuovo Papa; Il cardinale Versaldi: I votanti sapranno interpretare la volonta' di Dio; Il cardinale Versaldi: I votanti sapranno interpretare la volonta' di Dio; Il cardinale Versaldi: I votanti sapranno interpretare la volonta' di Dio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il cardinale Versaldi: “Ha avuto il coraggio di aprire la Chiesa. Per me Bergoglio è già santo” - Per il porporato di 81 anni, “l’incontro tra Trump e Zelensky nel giorno dei suoi funerali è un dono post mortem significativo” ... 🔗repubblica.it

Conclave, da Bertone a Versaldi: chi sono i cardinali piemontesi che non voteranno per il nuovo Papa - La «legge elettorale» del Vaticano prevede l'esclusione dal voto per chi abbia già compiuto 80 anni al momento della morte del pontefice ... 🔗torino.corriere.it

Il cardinale Versaldi: "I votanti sapranno interpretare la volonta' di Dio" - 'I votanti sapranno interpretare la volonta' di Dio. Becciu? Decidera' il collegio dei cardinali', dichiara il cardinale Giuseppe Versaldi. 🔗notizie.tiscali.it