Superguidatv.it - Amici 24 eliminato tra TrigNO e Chiara: arriva il colpo di scena | Video Witty Tv

Questa sera, sabato 26 aprile 2025, ad24 non è statonessuno. Il ballottaggio trasi è concluso con un nulla di fatto perché Cristiano Malgioglio non ha voluto votare e sia Elena che Amadeus hanno fatto due nomi diversi. Cosa succederà ora? La ballerina e il cantante rimarranno per un’altra settimana. La prossima puntata potrà iniziare però con l’eliminazione di uno dei due. Le modalità sono ancora da decidere. Ecco le parole di Maria De Filippi.Tv