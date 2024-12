Ilrestodelcarlino.it - L’ultima infornata dopo 70 anni di storia: la pizzeria Otello chiude

Pesaro, 11 dicembre 2024 – Le ultime pizze usciranno dal forno per l’ora di pranzo. Poi, venerdì, intorno alle 15, sarà tempo di tirare giù le serrande. Per sempre. Ladi via Zongo ha deciso dire i battenti. Definitivamente.essersi messa sul mercato nell’agosto del 2023, ora è arrivata alla conclusione di unalunga 70. “Fa male, ma prima o poi bisognava smettere”, racconta Lele Fulvi. Per sette decenni questa attività del centro storico è stata molto più di una. Un trancio didella Pesaro in bianco e nero e poi a colori. Ha visto passare chiunque: studenti, compagnie, giovani, anziani. La pizza d’asporto, la pausa pranzo al volo, la carta unta da passeggio. Ma anche aprire ere attività nelle vicinanze, continuamente. “E noi siamo stati gli unici reduci”, spiega Fulvi.