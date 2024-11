Lanazione.it - Museo Ivan Bruschi, fine settimana con visite guidate e domenica ad ingresso gratuito

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 novembre 2024- In occasione della Città del Natale e della Fiera Antiquaria, la Casa, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, propone a cittadini e turisti numerose occasioni di visita. Sabato 30 novembre alle 11 e alle 16 sono previste vistealla mostra temporanea “Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Gioco del Ponte e il Palio della Balestra”.1° dicembre sarà possibile apprezzare il patrimonio e le collezioni di Casacon, in linea con l’iniziativa del Ministero della Cultura e Gallerie d’Italia. Semprealle 17 torna l’appuntamento con le “Letture Vasariane” curate dal professor Claudio Santori in un incontro dedicato a Piero della Francesca. Nelverranno regalate a bambini e ragazzi le carte didattiche a tema natalizio che rendono divertente la visita al, con giochi e quiz itineranti tra armature, maschere e palle di cannone.