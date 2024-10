Quifinanza.it - La povertà in Italia si eredita: perché è difficile contare sugli ascensori sociali

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non è una medaglia di cui andare fieri. Secondo i dati Eurostat, l’si posiziona al terzo posto in Europa per il rischio di trasmissione dellatra generazioni, con un 34% della popolazione che segnala un pericolo concreto, contro il 20% di media nell’Unione Europea. In, lanon solo ha raggiunto livelli record, colpendo 5,7 milioni di persone, tra cui 1,3 milioni di minori, ma è anche un’eredità che si trasmette di generazione in generazione. Mentre altrove si trasmettono patrimoni, qui sembra quasi inevitabilere le difficoltà economiche. Un riscatto sociale che, dati alla mano, appare sempre più lontano. La? Un fardellorio: un peso che passa di padre in figlio Le difficoltà economiche sembrano destinate a perpetuarsi di generazione in generazione.