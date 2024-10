Anteprima24.it - Sagra della Castagna di Serino, il bilancio degli organizzatori

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAd una settimana esatta dalla conclusione47esima edizionedi, in qualità di presidentePro Loco, ci tengo a tracciare uncorredandolo con una serie di doverosi ringraziamenti per il successo di una manifestazione che ha portato nella nostra valle decine di migliaia di turisti e visitatori. Da più parti è stato celebrato un successo senza precedenti, non solo in termini di presenze, che mi piace condividere con quanti per mesi si sono prodigati per curare il minimo particolare e abbellire nel dettaglio ogni angolo del nostro territorio. Un lavoro certosino che ha visto oltre 200 persone impegnate per esaltare il nostro territorio.