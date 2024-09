Buono Scuola per le private la proposta del ministro Valditara | come lo si ottiene

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ildell’Istruzione Giuseppeha annunciato l’intenzione di rendere nazionale ilper gli istituti privati. Questa norma è già presente in alcune regioni ma il ministero potrebbe estenderla anche al resto d’Italia. Per ottenerlo basterebbe scegliere di iscrivere proprio figlio a unaprivata invece che a una pubblica, a patto che si rispettino alcuni parametri economici. Il sistema si basa su una teoria, sostenuta da alcuni economisti, che ritiene che lo Stato debba favorire una maggiore concorrenza all’interno del sistema scolastico per non diventare monopolista dell’istruzione. Critici sia i sindacati sia le opposizioni, che accusano ildi voler aumentare i finanziamenti delle scuolea discapito di quelle pubbliche.