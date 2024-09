Benevento-Foggia le parole di mister Auteri | Contento della vittoria ma resettiamo tutto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn sala stampa a fine garagetta acqua sul fuoco dell’entusiasmo dopo il 4-0 rifilato dai suoi alche ha anche permesso aldi prendersi il primato solitario alla luce del ko del Cerignola in casa contro il Potenza. AVVERSARIO – “Questanon è nessun segnale al campionato. Dobbiamo limitarci a trovare i pregi e i difettinostra prestazione. Non serve fare nessun tipo di riflessione. E’ finita 4-0 ma la gara è stata equilibrata perché avevamo davanti una squadra forte. Oggi abbiamo fatto delle cose diverse rispetto al passato mettendo in campo quei calciatori in ruoli più funzionali alle loro caratteristiche. Manconi in quella posizione come falso nove può fare benissimo”. NUNZIANTE – “Ha grande qualità ma da domani deve resettare. Bisogna essere più concentrati di prima.