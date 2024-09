LIVE Roma-Servette 1-1 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | pareggiano le elvetiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Conclusione debole di Korhonen, Ceasar si rifugia comunque in corner. 59? Trattenuta prolungata di Linari su Korhonen, ammonito il centrale della Nazionale. 58? Doppio cambio nella: fuori Kumagai e Giacinti, dentro Dragoni e Viens. 56? Conclusione di Giacinti, palla che termina a lato. 55? GOL! KORHONEN! Giacinti recrimina un fallo per un intervento di Muratovic, poi è Bourma che con un lancio lungo pesca la finnica, abile a scavalcare Ceasar con un pallonetto di pregevole fattura.Â1-1! 54? GLIONNA! Iniziativa personale dell’ala giallorossa sulla sinistra, poi il suo tiro però non trova potenza. 53? Pressing alto della, Giugliano appoggia il pallone per Giacinti, la cui conclusione viene smorzata dall’intervento di Muratovic. 52? Doppio cambio per il