Salva l’ex Farmografica La rileva il gruppo Focaccia

(Di sabato 7 settembre 2024) L’accordo è stato firmato giovedì sul filo di lana, scongiurando così il licenziamento di 87 persone. Ilha siglato davanti a un notaio l’intesa con la multinazionale austriaca MM Packaging,ndo, storica azienda cittadina del settore del packaging dei medicinali. Giovedì era davvero l’ultimo giorno utile per completare l’operazione, come conferma Riccardo, titolare delomonimo. "Non avessimo raggiunto l’accordo – racconta l’imprenditore – MM Packaging – avrebbe inviato giovedì stesso ai dipendenti la lettera di licenziamento, chiudendo per sempre l’azienda". Un passo indietro: la multinazionale dopo i danni subìti dall’alluvione del 2023 aveva interrotto l’attività. I macchinari finirono sottacqua.