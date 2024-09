Chiaravalle sogna da sito Unesco | parte l’Iter Ma lo stadio del Milan a San Donato è un ostacolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024)o – La delibera della Giunta comunale dello scorso 2 agosto sulla variazione di bilancio contiene un passaggio sfuggito fin qui ai più: uno stanziamento di 36mila euro per il 2024 per uno studio di fattibilità per avviare il percorso di co-progettazione con il Municipio 5 della candidatura del borgo dicome nuovoda inserire nella libera del Patrimonio mondiale dell’, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese spiega: “Abbiamo già fissato due commissioni istruttorie sul tema, che si svolgeranno nella sede del Municipio 5 il 13 e il 17 settembre. Saranno presenti anche gli assessori comunali Gaia Romani (cipazione) e Tommaso Sacchi (Cultura)”.