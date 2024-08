MAXXXINE | il 20 agosto al cinema l' imperdibile maratona della trilogia horror targata A24

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024) Manca meno di un mese all'uscita italiana in sala die per l'occasione, il 20arriva neil'esclusivadedicata allapiù amata degli ultimi anni. In occasionerelease del capitolo finalesaga di Ti West con Mia Goth,, arriva allapiù cult e sexy degli ultimi anni: un'occasioneper vedere X - A SexyStory, il secondo episodio Pearl (mai arrivato sul grande schermo dopo il passaggio al Festival di Venezia nel 2022), econ la proiezione di mezzanotte, capitolo finalesaga. Lucky Red e Universal Pictures International Italy - in collaborazione con Midnight Factory - hanno annunciato l'esclusivatografica dedicata allaA24, in programma in tutti i