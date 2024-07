Skateboard perché sono state rinviate le gare di oggi alle Olimpiadi e quando si recuperano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Il programma delledidi Parigi 2024 subisce una modifica sostanziale. Le prove della specialità street maschile previste perinfattia lunedì 29 luglio a causa delle condizioni meteo avverse. La notizia è arrivata nella mattinata odierna con un comunicato diramato dalla World Skate. Come abbiamo visto anche durante la Cerimonia d’Apertura, nella giornata di ieri la Capitale francese è stata investita da un lungo acquazzone, durato poi tutta la notte e tutt’ora in corso. Ricordiamo che il circuito dello street, situato all’aperto in Place de la Concorde, riproduce in modo artificiale gli elementi urbani cittadini con scale, sporgenze, cordoli e corrimano, fattore che rende praticamente impossibile la possibilità di competere sul bagnato.