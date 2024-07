Olimpiadi di Parigi 2024 beach volley | Paolo Nicolai alla sua quarta partecipazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio– Gli Azzurri delgiocheranno all’ombra della Torre Eiffel. Allediè tutto pronto per ospitare le gare, e sin da domani (leggi qui), del torneo a cinque cerchi. E gli Azzurri puntano a fare bene. Arrivati nella capitale francese dal 24 luglio, gli atleti tricolori della Nazionale sfideranno gli atleti del mondo davanti a 14 mila spettatori. Ci saranno– Samuele Cottafava, Adrian Carambula – Alex Ranghieri e Marta Menegatti – Valentina Gottardi a trasmettere emozioni e sogni ai tifosi. Come riporta feder.it ‘I primi a scendere in campo sarannoe Samuele Cottafava, impegnati subito in un match d’altissimo livello contro la coppia del qatar Cherif-Ahmed, in programma sabato 27 luglio alle ore 23.00.