Giulia De Lellis criticata per il vestito troppo sexy alle nozze di Cecilia Rodriguez

(Di martedì 2 luglio 2024) Nel weekend appena trascorso, nella campagna toscana, si è celebrato l’amore trae Ignazio Moser. Il 30 giugno, sul far della sera, i due si sono uniti in matrimonio. In questo tripudio di emozioni hanno trovato spazio anche un po’ di gossip e qualche polemica sui look. Il merito (o la colpa?) va aDe. Un weekend d’amoree Ignazio MoserInsieme a quello di Diletta Leotta, il matrimonio trae Ignazio Moser era tra i più attesi dell’anno dagli appassionati di gossip. Le aspettative sono state mantenute, in questa cerimonia boho-chic che ha visto coronare il sogno dell’influencer e dell’ex ciclista. Il sì all’imbrunire, sull’erba, con una splendida villa sullo sfondo, i due che si sussurrano dolci parole, gli abbracci, i baci ripetuti: il sentimento trae Ignazio è palpabile.