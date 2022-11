Frana a Ischia | Salvini | “8 morti” Il prefetto | “Nessuna vittima accertata” Oltre 100 le persone isolate | tra i dispersi un neonato I sindaci | “Non uscite di casa”

Casamicciola 26 novembre 2022 Dalle 5 un nubifragio sta interessando l'Isola di(NA), provocando allagamenti e smottamenti. A Casamicciola unaha travolto una casa, sono in corso le ricerche di eventuali dispersi, mentre un'auto è stata trascinata in mare con i due ...'La tragedia delladi, il cui bilancio speriamo che venga ridimensionato nelle prossime ore, ci riporta drammaticamente alla realtà: questo Paese si sbriciola, un territorio fragile appesantito dall'incuria ...Il maltempo mette in ginocchio Ischia ed in particolare Casamicciola dove questa mattina c’è stata un frana. Secondo le ultime notizia ci sarebbero almeno 8 morti mentre sale il numero dei dispersi c ...Frana a Casamicciola. Si chiama Giovan Giuseppe Di Massa, è un idraulico. È ricoverato all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno l'uomo travolto dal fango e salvato ...