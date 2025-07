Chi è il giornalista italiano arrestato per estorsione a un sindaco Simulava anche falsi attentati di camorra

Un episodio che scuote il mondo dell'informazione e la politica: Mario De Michele, giornalista arrestato per estorsione e truffa, avrebbe simulato attentati di camorra per ricattare un ex sindaco. Un caso che mette in discussione la credibilità e l’etica professionale, rivelando quanto possa essere sottile il confine tra cronaca e manipolazione. La vicenda è ancora tutta da approfondire, ma già solleva interrogativi sulla responsabilità dei media e sull’integrità di chi li rappresenta.

Estorsione ai danni di un ex sindaco della provincia di Caserta: i carabinieri arrestano in flagranza di reato un GIORNALISTA. È accaduto nella serata di ieri. In carcere è finito il giornalista Mario De Michele, accusato di estorsione ai danni di Angelo Brancaccio, ex sindaco di Orta di Atella. L’arresto è arrivato nel corso di una inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli Nord e condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta. De Michele fu coinvolto alcuni anni fa in un’altra delicata vicenda giudiziaria, legata alla simulazione di falsi attentati ai suoi danni e, anche in quel caso, fu sottoposto a misura cautelare, fino ad essere condannato nel 2022 ad una pena superiore ai 3 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chi è il giornalista italiano arrestato per estorsione a un sindaco. Simulava anche falsi attentati di camorra

