Davide Ancelotti | L’arrivo in Brasile è stato scioccante Sogno di allenare il Real Florentino lo sa

Davide Ancelotti, figlio del celebre allenatore Carlo, ha recentemente fatto il suo debutto come vice della Nazionale brasiliana, un’occasione che ha definito “scioccante” e ricca di emozioni. L’esperienza in Brasile, tra rituali e passione autentica, rappresenta un passo importante nella sua carriera, mentre sogna ancora di sedersi sulla panchina del Real Madrid, come il padre. Un viaggio tra sogni e realtà che sta sorprendendo il mondo del calcio.

Davide Ancelotti ha parlato a Onda Cero del suo arrivo nella Nazionale brasiliana come vice del padre Carlo e del recente passato al Real Madrid. Davide Ancelotti: «L’arrivo in Brasile è stato scioccante, mio padre mi manda anche a quel paese se necessario». «L’arrivo in Brasile è stato scioccante. Si nota che stanno giocando per qualcosa di più grande rispetto a un club. Ci sono molti rituali, si genera un’atmosfera diversa e c’è poco tempo, tutto è più concentrato ed è molto più costruito per tentativi. È stato tutto molto scioccante e molto bello. Seguirò da vicino i giocatori che sono qui in Spagna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Davide Ancelotti: «L’arrivo in Brasile è stato scioccante. Sogno di allenare il Real, Florentino lo sa»

In questa notizia si parla di: arrivo - davide - ancelotti - brasile

Davide Calabria attende proposta di rinnovo dal Bologna: offerta in arrivo - Davide Calabria, protagonista sulla scena di mercato, aspetta con trepidazione la proposta di rinnovo dal Bologna.

BREAKING NEWS BRASILE Davide Ancelotti entra a far parte dello staff tecnico della nazionale brasiliana. È ufficiale che Davide Ancelotti seguirà il padre Carlo anche nell'avventura nella nazionale del Brasile come assistente Tecnico. Sfumata la possibilità Vai su Facebook

Davide Ancelotti ha rifiutato tre panchine per seguire il papà Carlo in Brasile (Schira) Ha rifiutato tre panchine: quelle dei Rangers, del Deportivo La Coruna e del Basilea. Sarà in Brasile come assistente di suo padre. https://ilnapolista.it/2025/06/davide-ancelo Vai su X

Davide Ancelotti: «L'arrivo in Brasile è stato scioccante. Sogno di allenare il Real, Florentino lo sa; Ancelotti, il Brasile 'raddoppia': Davide entra nello staff tecnico di papà Carlo; Davide Ancelotti farà finalmente parte dello staff tecnico del Brasile.

Davide Ancelotti: «L’arrivo in Brasile è stato scioccante. Sogno di allenare il Real, Florentino lo sa» - Davide Ancelotti ha parlato a Onda Cero del suo arrivo nella Nazionale brasiliana come vice del padre e del recente passato al Real Madrid. Come scrive ilnapolista.it

Davide Ancelotti: "Mai stato d'accordo con papà, sogno di allenare il Real" - Davide Ancelotti, figlio del ct del Brasile, si confessa a Marca, dall'ambizione di vincere il Mondiale al rapporto col padre fino alla difficoltà nel convivere con l'etichetta di raccomandato ... Si legge su sport.virgilio.it