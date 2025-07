Rally di Roma Capitale 2025 tra novità e memoria | torna la grande corsa con un percorso rivoluzionato

Il Rally di Roma Capitale 2025 si appresta a scrivere una nuova pagina di storia, tra innovazioni tecniche e un ricco tributo alla memoria. La tredicesima edizione promette emozioni mai viste, con un percorso rivoluzionato che cambierà le regole del gioco. Valido per tre prestigiosi campionati, questo evento rappresenta il cuore pulsante del rally europeo. Prepariamoci a vivere un’edizione indimenticabile, dove passato e futuro si incontrano sulla strada.

Il Rally di Roma Capitale si prepara a vivere una delle sue edizioni più ambiziose. Quella del 2025, la tredicesima della storia, segnerà una svolta tecnica e strutturale per uno degli appuntamenti motoristici più seguiti d’Europa. Valido per il FIA European Rally Championship (FIA ERC), per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR Sparco) e per la Coppa Rally di 8ª Zona, l’evento si presenterà quest’anno con tre prove speciali inedite, un nuovo assetto del percorso e una serie di interventi che lo proiettano ben oltre i confini del motorsport. Un percorso ridisegnato e un calendario anticipato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it