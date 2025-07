Processo Ciro Grillo richiesta condanna a 9 anni per stupro

Il processo a Ciro Grillo e agli altri imputati per accuse di stupro si avvia verso una decisione cruciale. Il procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania ha richiesto una condanna a nove anni di reclusione, evidenziando l'importanza di un’attenzione rigorosa ai dettagli. La discussione si infiamma tra le parti, mentre gli avvocati si preparano a difendere la loro posizione con determinazione. La verità è ancora tutta da scoprire.

Il procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania Gregorio Capasso ha richiesto nove anni di reclusione con le attenuanti generiche per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo. “Ci aspettavamo una richiesta di pena molto elevata", ha dichiarato Gennaro Velle, avvocato difensore di Corsiglia. "Faremo rilevare prove sull'innocenza del mio assistito". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Processo Ciro Grillo, richiesta condanna a 9 anni per stupro

Chiesti 9 anni per Ciro Grillo, il procuratore: "Processo difficile, tutti stanno soffrendo": Il procuratore Capasso ha richiesto la stessa pena per tutti gli imputati, accusati di violenza sessuale di gruppo

Lo sfogo di Ciro Grillo mentre ascolta la requisitoria. L'afa blocca l'udienza

