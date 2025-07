Insegna Generali pericolante a CityLife c’erano i sensori di sicurezza | hanno segnalato qualcosa di anomalo?

Un episodio allarmante scuote il cuore di CityLife a Milano: la torre Hadid, simbolo dell’innovazione milanese, ha subito un cedimento che coinvolge l’insegna Generali. I sensori di sicurezza avevano già segnalato anomalie, evidenziando l’urgenza di interventi immediati. La relazione finale dei Vigili del Fuoco è pronta, ma ora la priorità è vigilare affinché questa icona possa tornare a splendere in tutta sicurezza.

Milano – È stata ultimata, e deve essere solo supervisionata, la relazione dei Vigili del fuoco di Milano sul cedimento che ieri ha coinvolto l'insegna in cima della Torre Hadid, un'icona dello Skyline milanese, con ripercussioni su tutto il complesso di CityLife. L'insegna inclinata di Generali sul grattacielo di City Life a Milano, 30 giugno 2025. The tilted Generali sign on the City Life skyscraper in Milan, 30 June 2025. ANSADANIEL DAL ZENNARO La polizia giudiziaria del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, a cui la procura ha delegato le indagini dopo aver aperto un fascicolo, ha messo insieme tutti gli elementi tra i quali anche un sopralluogo aereo effettuato con dei droni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it