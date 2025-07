LIVE Cobolli-Zhukayev Wimbledon 2025 in DIRETTA | romano sul campo-16 nel 3° match

Benvenuti alla nostra emozionante copertura in diretta di Wimbledon 2025! Oggi, sul campo 16, assistiamo a un incontro che promette spettacolo tra Flavio Cobolli e Beibit Zhukayev, nel 3176° match del torneo. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, analisi e tutte le emozioni di questa grande sfida che potrebbe scrivere una nuova pagina nel tennis internazionale. Non perdere nemmeno un momento di questa avvincente partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 La sfida tra il romano sarà la terza sul campo-16, preceduta da Erjavec-Kostyuk e da Martinez-Loffhagen. In questo momento si sta svolgendo la sfida tra la qualificata slovena e l’ucraina, con quest’ultima che si è aggiudicata il primo parziale 6-3. 12.50 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Beibit Zhukayev, valido per il primo turno di Wimbledon. Sul campo-16 l’esordio del tennista romano sull’erba di Londra contro un giocatore tutto da scoprire e con i riferimenti da trovare nel corso della partita. Come seguire Cobolli-Zhukayev in tvstreaming Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Beibit Zhukayev, valido per il primo turno di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025 in DIRETTA: romano sul campo-16 nel 3° match

In questa notizia si parla di: diretta - cobolli - zhukayev - romano

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: avversario scomodo e imprevedibile - Benvenuti alla diretta live dell'incontro tra Flavio Cobolli e Alejandro Davidovich Fokina, valido per il secondo turno dell'ATP 500 di Amburgo 2025.

WIMBLEDON, IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI: SINNER LA PRIMA CONTRO NARDI. GIOCA ANCHE IL ROMANO BERRETTINI Wimbledon si avvicina, il torneo principale su erba, nonché il più importante tra i quattro Slam inizierà lunedì 30 giugno. Il ten Vai su Facebook

Cobolli cerca il secondo turno: esordio a Wimbledon contro Zhukayev; Wimbledon, oggi esordio Sinner contro Nardi. In campo altri 5 italiani; Wimbledon diretta dei risultati: Sinner nel derby con Nardi. Adesso in campo Sonego, a seguire Musetti e Cobol.

Pronostico Cobolli-Zhukayev 1° Luglio: Primo Turno Wimbledon 2025 - Si scende in campo nella terza prova dello Slam 2025 e il grande il Tennis mondiale approda a Londra per il torneo di Wimbledon da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio. Segnala bottadiculo.it

Wimbledon 2025, Flavio Cobolli – Beibit Zhukayev, dove vedere il match in tv streaming - Flavio Cobolli scende in campo per il primo turno del torneo di Wimbledon 2025 contro Zhukayev. Si legge su tag24.it