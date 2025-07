Blitz anti-degrado in un plesso all’Infernetto | controllate 50 persone

Un blitz notturno dei carabinieri all’Infernetto, a Roma, ha portato alla luce un mondo nascosto di degrado e difficoltà. Con circa 50 stranieri censiti in un complesso abitativo di 40 moduli, l’operazione mira a garantire sicurezza e dignità a chi vive in condizioni precarie. Un intervento decisivo che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere ordine e tutela per tutti i cittadini.

Roma, 1 luglio 2025 -Blitz dei carabinieri dalle prime luci dell’alba, in via Gaspare Scuderi, all’Infernetto a Roma, dove i militari della compagnia Roma- Ostia stanno eseguendo un servizio straordinario per il controllo e il censimento di persone che dimorano in un plesso abitativo composto da circa 40 moduli, monolocali e bilocali. Si tratta di circa 50 stranieri che vivono stabilmente in condizioni precarie e di degrado. I carabinieri stanno verificando anche la loro posizione giuridica sul territorio nazionale. (Fonte: Adnkronos). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

