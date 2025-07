Cina | serie di maratone in canoa anima antica via sull’acqua

La serie di maratone in canoa “Beijing-Hangzhou Grand Canal” 2025 ha regalato emozioni a Hangzhou, coinvolgendo oltre 500 atleti tra gare di breve e lunga distanza. Questa iniziativa, nata nel 2024, non solo promuove lo sport e la cultura sulle acque, ma mira anche a valorizzare i canali storici come vie di sviluppo e connessione. Abbracciando l’iniziativa cinese “Viaggiare con lo sport”, questa tappa...

La serie di maratone in canoa “Beijing-Hangzhou Grand Canal” 2025 ha attraversato Hangzhou domenica. L’evento ha attirato oltre 500 atleti, con le divisioni maschili e femminili in gare di 200 metri, 5 chilometri e 10 chilometri. Inaugurata nel 2024, la serie mira a portare avanti lo sviluppo degli sport acquatici nelle citta’ sui canali e a diffondere gli sport con pagaia. Abbracciando l’iniziativa cinese “Viaggiare con lo sport”, questa tappa si e’ svolta lungo il tratto centrale del Gran Canale, consentendo agli atleti di sperimentare la bellezza naturale delle cittadine sull’acqua di Jiangnan. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: serie di maratone in canoa anima antica via sull’acqua

In questa notizia si parla di: serie - maratone - canoa - cina

Olimpiadi, 6° giorno: oro di Bellandi (judo) e De Gennaro (canoa). Argento nel fioretto donne; La staffetta azzurra 4x400 è settima, il Settebello batte l'Australia. Khelif denuncia; Olimpiadi Parigi 2024: le gare e le medaglie di oggi.

Cina: serie di maratone in canoa anima antica via sull’acqua - Hangzhou Grand Canal" 2025 ha attraversato Hangzhou domenica. Come scrive romadailynews.it

Canoa. Medaglia di bronzo in Cina per Marta Bertoncelli - MSN - Un buon inizio per l’atleta ferrarese nella prima giornata dell’Hangzhou Super Cup, multidisciplinare della federazione internazionale di canoa. Si legge su msn.com