Mengoni il corsetto e gli insulti omofobi Il commento di Achille Lauro e la polemica assurda

L'ultimo concerto di Marco Mengoni al Maradona ha acceso un acceso dibattito: tra elogi per la sua originalità e critiche omofobe che scuotono la scena. Achille Lauro si è espresso, alimentando la polemica con commenti pungenti e provocatori. È evidente come, nel mondo dello spettacolo, l’arte e l’espressione personale continuino a sfidare i tabù e a confrontarsi con opinioni contrastanti. La domanda è: fino a dove può spingersi il diritto alla libertà creativa?

Gliene hanno dette e scritte di tutti i colori: offese omofobe, critiche di ogni genere, accuse di “ripiegare sul look pur di far parlare di sé”. Marco Mengoni e il suo corsetto luccicante sfoggiato al concerto allo stadio Maradona di Napoli lo scorso 26 giugno hanno scandalizzato l’Italia bacchettona e moralista e continuano a dividere. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Mengoni, il corsetto e gli insulti omofobi. Il commento di Achille Lauro e la polemica assurda

Se il corsetto di Marco Mengoni vi distrae dalla sua musica abbiamo un problema - Se il corsetto di Marco Mengoni vi distrae dalla sua musica, abbiamo un problema. Il primo concerto del suo tour negli stadi al Maradona di Napoli ha regalato uno spettacolo unico, trascendendo giudizi superficiali e concentrandosi su un'arte che unisce musica, messaggi e design audace.

Marco Mengoni risponde alle critiche ricevute: durante il concerto a Napoli ha replicato con fermezza agli insulti omofobi sul suo look: “Voglio vestirmi come mi pare e come mi piace, e punto.” Vai su Facebook

